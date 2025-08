Internacional Internacional



El caso Epstein sigue provocando dolores de cabeza a la comunidad política de Estados Unidos, donde el Congreso ha citado a declarar a Bill y Hillary Clinton, después de exigir al Departamento de Justicia de EEUU que entregue "los archivos completos" sobre la investigación del pederasta que también perturba la tranquilidad de Donald Trump. Además del ex presidente demócrata y su mujer y ex secretaria de Estado, han sido citados otros ocho ex altos cargos.