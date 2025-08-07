La Agencia Tributaria está analizando dos denuncias de ciudadanos particulares contra Silvia Intxaurrondo, copresentadora y codirectora de 'La Hora de la 1' en TVE, en las que solicitan que investiguen a la periodista por un posible fraude al registrar mínimas pérdidas en la sociedad con la que cobra su polémico sueldo.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado al Gobierno de Pedro Sánchez ante la Comisión Europea "por discriminación en los ascensos". Denuncia que las pruebas físicas que se imponen en las pruebas de acceso a las promociones de ascenso son discriminatorias hacia el personal con discapacidad, ya que estos agentes, dependiendo de su patología, no pueden superarlas, "cuando podrían ejercer perfectamente las funciones de esos empleos".
Durante siglos, la humanidad ha dirigido su mirada al cielo en busca de respuestas sobre su lugar en el universo. Y aunque hemos logrado avanzar enormemente en nuestra comprensión del cosmos, cada nuevo descubrimiento sigue generando asombro. Recientemente, la NASA ha hecho público el hallazgo de un planeta tipo "Súper Tierra" a apenas 154 años luz de nosotros. Más allá de su tamaño o distancia, lo que lo hace especial es una señal de luz repetitiva y desconcertante.
España ha vuelto a lo más alto del ranking mundial de la FIFA. La selección femenina que dirige Montse Tomé ha recuperado el nº1 del mundo, por delante de EEUU. Un reconocimiento que ya habían obtenido hace 2 años tras ganar el Mundial y que ahora recuperan tras su reciente subcampeonato en la Eurocopa.
Los menores de edad tendrán esta noche el acceso permitido a la Plaza de toros de Palma si van acompañados de un adulto. A la entrada de la plaza podrán leer carteles advirtiendo del tipo de espectáculo que van a presenciar. En 2024 un acuerdo de PP y Vox acabó con la Ley de hace ocho años que prohibía su entrada.
Lo que llega hoy a España obliga a la población a prepararse, las Cabañuelas de Jorge Rey dictan sentencia. Será mejor que nos empecemos a prepararnos ante lo que está a punto de pasar, una serie de novedades que pueden acabar siendo los que marquen estos días. El tiempo cobra un protagonismo especial en estas jornadas en las que debemos estar muy pendientes de una serie de planes al aire libre. Además de esas vacaciones de las que media España disfruta.
Gonzalo García está de vuelta y lo ha hecho más fuerte que nunca. El delantero ha convencido a Xabi Alonso con sus actuaciones durante el Mundial de Clubes, donde se coronó como máximo goleador del torneo con cuatro goles y una asistencia. Eso ha hecho que se gane un sitio en la plantilla del primer equipo del Real Madrid desde esta misma temporada, por lo que no saldrá cedido a ningún conjunto de la Liga, como se especulaba. El canterano cumplirá el sueño de estar a las órdenes del tolosarra como uno más. Lo que más ha llamado la atención del Pichichi del Mundial es su cambio físico. En apenas un mes, se ha puesto como un toro. El pasado 4 de agosto se incorporó a los entrenamientos y su imagen causó revuelo.
Comienza la cuenta atrás en el Barcelona con las inscripciones antes del debut en Liga. Al equipo culé le restan ya menos de diez días para jugar su primer compromiso liguero contra el Mallorca (el sábado 16 de agosto) y todavía no tiene inscritos a sus dos grandes fichajes: Joan García y Marcus Rashford.
Los clientes de EVO Bank viven un caos a causa de la migración a Bankinter. El traslado se produjo el pasado 14 de julio, y desde entonces, los clientes de EVO alegan todo tipo de problemas: nóminas y transferencias que no llegan, cargos duplicados, hipotecas mal calculadas y un centro de ayuda que no da respuesta.
Desde los años 70, la Familia Real fija su residencia los primeros días de agosto en Mallorca, concretamente en Marivent, un palacio que el Gobierno balear cedió a Sus Majestades para que pudieran pasar la temporada estival. Sin embargo, esta tradición no ha seguido con Felipe y Letizia. El actual Rey de España, en 1992, recibió otro regalo de las instituciones de la isla: Son Vent, un refugio dentro de las inmediaciones de la finca familiar, aunque independiente, que reformó con su mujer a comienzos de los 2000 y donde nunca han sido fotografiados.
El verano es sinónimo de sol, mar y momentos inolvidables, pero también implica un cuidado especial para proteger nuestra piel. Según un estudio reciente publicado en Environmental Science & Technology, muchos protectores solares químicos contienen ingredientes que dañan los ecosistemas marinos, afectando especialmente a los arrecifes de coral. En este contexto, la elección de un protector solar adecuado se convierte en una cuestión de salud y responsabilidad.