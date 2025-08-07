Real Madrid Real Madrid



Gonzalo García está de vuelta y lo ha hecho más fuerte que nunca. El delantero ha convencido a Xabi Alonso con sus actuaciones durante el Mundial de Clubes, donde se coronó como máximo goleador del torneo con cuatro goles y una asistencia. Eso ha hecho que se gane un sitio en la plantilla del primer equipo del Real Madrid desde esta misma temporada, por lo que no saldrá cedido a ningún conjunto de la Liga, como se especulaba. El canterano cumplirá el sueño de estar a las órdenes del tolosarra como uno más. Lo que más ha llamado la atención del Pichichi del Mundial es su cambio físico. En apenas un mes, se ha puesto como un toro. El pasado 4 de agosto se incorporó a los entrenamientos y su imagen causó revuelo.