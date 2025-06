España España



El ex secretario de Organización del PSOE y ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha revelado este lunes ante el juez del Tribunal Supremo que instruye el caso Koldo, Leopoldo Puente, que conocía al empresario vasco de la trama, Antxon Alonso, como "amigo de Santos Cerdán", el ex número tres de los socialistas también imputado.