Seguro que te ha pasado alguna vez: estás caminando por la calle, o incluso en casa, y de repente sientes una vibración en el bolsillo. Rápidamente, sacas el teléfono, pero sólo para darte cuenta de que no has recibido ninguna notificación. Esta sensación, aunque extraña, es más común de lo que parece y tiene un nombre bastante curioso: el síndrome de la vibración fantasma. Según algunos estudios, se estima que hasta un 80% de las personas han experimentado esta sensación en algún momento. Pero, ¿por qué sentimos que el móvil vibra cuando no lo hace?