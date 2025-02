Deportes Deportes



"Yo creo que nosotros no nos podemos quejar, Madrid, Barça y Atlético". Esas fueron las contundentes declaraciones sobre los árbitros que pronunció Lamine Yamal esta misma semana, palabras que quedaron en saco roto este fin de semana tras la disputa del Las Palmas - Barcelona, ya que no dudó en quejarse el joven de 17 años tras sufrir una entrada que no se pitó y que le provocó una grave herida.