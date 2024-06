Ciencia Ciencia



Los astrónomos no traen buenas noticias, la anomalía magnética del Atlántico Sur sigue expandiéndose a una velocidad que pone los pelos de punta. Todavía no sabemos casi nada del universo o incluso del planeta que habitamos, la ciencia está empezando a recoger datos. Las evidencias científicas no son exactas, sino que forman parte de unas teorías que hay que ir comprando o desechando, pero siempre responde a este universo en movimiento. Todo se mueve, aunque hay algunos datos que son preocupantes para los que no existe explicación alguna.