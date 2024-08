Internacional Internacional



Tras la denuncia de su ex mujer Fabiola Yáñez por maltratos este martes, medios argentinos han hecho públicas las fotografías del rostro y del cuerpo magullado de la ex primera dama, además de unas conversaciones en las que le reprocha los golpes. No sólo han salido a la luz estas imágenes, sino que se ha destapado que el ex presidente habría tenido una amante que estuvo en el despacho presidencial.