Clara Benito practica el telepastoreo dibujando en su móvil las vallas que va a plantar en la Sierra Norte de Madrid para que sus 130 cabras no se salgan del redil. El rebaño no se mueve de la zona dibujada a distancia, no traspasa las vallas virtuales que se han definido en la aplicación que le permite tener más tiempo para realizar otras cosas, conciliar y poder sacar más tiempo para otros proyectos.