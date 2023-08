Real Madrid Real Madrid



A Kylian Mbappé no hay presión que le doblegue. El delantero del PSG sigue instalado en el "no es no" a las presiones de su club para que renueve y amplíe su contrato más allá de junio de 2024. Ni siquiera la amenaza de pasar una temporada en blanco le ha hecho titubear. Ahora, por más acercamientos que plantean desde Qatar, Mbappé y su entorno no quieren saber nada del PSG.