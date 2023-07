Deportes Deportes



El Atlético de Madrid 2023-24 ha echado a rodar en Los Angeles de San Rafael y lo ha hecho ya con los internacionales. Entre ellos se encontraba Joao Félix, que no cuenta para Simeone y ya ha recibido el primer mensaje por parte del Cholo. El futbolista portugués fue relegado a entrenar con los canteranos en el tramo final de la sesión, cuando el técnico preparó un partidillo de once contra once.